Россияне смогут заключать договоры по газификации через госуслуги
Правительство утвердило возможность заключения договора по газификации через госуслуги
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники программы социальной газификации смогут к концу 2022 года заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг. О этом сообщается на сайте кабмина.
В сообщении напомнили, что ранее через госуслуги можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по обычной или электронной почте.
Отмечается, что постановление является частью плана по реализации программы социальной газификации, согласно которому, к 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9%, а граждане смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.
https://1prime.ru/energy/20220702/837367515.html
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