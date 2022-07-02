МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники программы социальной газификации смогут к концу 2022 года заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг. О этом сообщается на сайте кабмина. Новак рассказал о выходе на финиш социальной газификации

В сообщении напомнили, что ранее через госуслуги можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по обычной или электронной почте.

Отмечается, что постановление является частью плана по реализации программы социальной газификации, согласно которому, к 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9%, а граждане смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.