МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождения "Сахалин-2" спровоцирует открытую конкуренцию между Западом и Японией за альтернативные источники импорта. Об этом сообщает Bloomberg. Эксперт объяснил, почему Европа просчиталась в отношении российской нефти

Напомним, что на этой неделе российский лидер подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — будет заменен на новое российское юридическое лицо. А имущество компании станет собственностью страны.

По словам опрошенных агентством экспертов, этот шаг наверняка сузит мировые топливные рынки.

По мнению аналитика Хироши Хашимото, в том случае, если проект "Сахалин-2", который поставлял топливо в Японию по конкурентным ценам, сейчас оказался в таком подвешенном состоянии, то есть большая вероятность того, что спотовые цены подскочат еще больше и спровоцируют панику.

Специалисты уверены, что это заставит Токио приобретать газ на других рынках, которые уже и без того загружены.