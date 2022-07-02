МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Британские энергетические компании получили уведомление от оператора единой энергосистемы страны National Grid о возможности введения "принудительных" ограничений на поставки энергоносителей, если другие способы снизить спрос не подействуют, сообщает газета Telegraph. Bloomberg: один указ Путина развернул борьбу между Западом и Японией

"Если потребуется ограничение спроса, в настоящее время ожидается, что оно будет принудительным в рамках чрезвычайных мер", — приводит издание слова из документов оператора.

Газета напоминает, что в 2016 году National Grid создал механизм, при котором крупные потребители промышленного газа могут рассчитывать на платежи в обмен на сокращение спроса. Но оператор утверждает, что этот механизм "с коммерческой точки зрения непривлекателен" и вряд ли скажется на спросе зимой.

Отмечается, что в четверг оператор должен будет встретиться с крупными поставщиками энергоносителей (SSE, Exxon, Equinor, RWE) для обсуждения экстренной помощи промышленным потребителям.