МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа, заявил агентству Bloomberg вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. СМИ: вице-канцлер Германии Хабек занизил данные по импорту нефти из России

Вину на возможные сбои он возложил на Россию.

"Это не какие-то эксцентричные действия (России — прим. ред.), а экономическая война. Очень рациональная и очевидная. После сокращения поставок на 60% логично следует и продолжение", — сказал Хабек и добавил, что такая ситуация грозит немецкой экономике рецессией.

"Если одна компания потерпит крах, или работа других нарушится, это станет причиной эффекта домино, который быстро приведёт к глубокой рецессии" — заявил Хабек.