МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Данные WindEurope свидетельствуют, что объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе растет после снижения 30 июня до 7,8%. Так, 1 июля она увеличилась до 11,3%, а 2 июля — до 12,5%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 9,9%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года. Среднемесячная цена газа в Евросоюзе выросла на 15% в июне

Из данных Gas Infrastructure Europe следует, что в ЕС продолжается активная закачка газа в подземные хранилища. Общий объем газа в них, по данным на утро 1 июля, составляет около 63 миллиардов кубометров, средний уровень заполненности — 58,5% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос почти на 0,33%.

При этом поставки газа из России по основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки.

Данные сайта оператора "Северного потока" свидетельствуют, что заявки на газовые сутки 2 июля составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.

"Газпром" снизил поставки по магистрали с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.

Прокачка через Украину также остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 3 июля составляет примерно 42,15 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.