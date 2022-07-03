МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Газета Telegraph сообщила, что министерство обороны Великобритании пригрозило поставщикам топлива отказом сотрудничать с ними, если в их энергоносителях будет присутствовать российская нефть. Лавров рассказал, зачем британский флот хочет зайти в Черное море

Издание отметило, ссылаясь на представителя ведомства, что будут предприняты незамедлительные меры, чтобы переключиться на альтернативных поставщиков.

Telegraph напомнила, что министерство покупает топливо у ряда поставщиков, в частности, у греческой Motor Oil Hellas. По информации газеты, эта компания в ноябре 2017 года заключила соглашение о поставках на пять лет с "Роснефтью". Однако, как утверждает представитель британского минобороны, ведомство заверили в том, что продукция Motor Oil Hellas не поступает от российских поставщиков.