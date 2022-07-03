КАИР, 3 июл — ПРАЙМ. Генеральный директор алжирской Sonatrach Тауфик Хаккар сообщил журналистам, что госкорпорация находится в процессе перезаключения контрактов на поставки газа со всеми клиентами по новым ценам. В Италии ждут трудную зиму в случае прекращения поставок российского газа

"Мы сейчас значительно продвинулись вперед в переговорах со всеми клиентами Sonatrach относительно пересмотра цен на газ, уже с тремя странами достигли соглашения о новых ценах", — сказал он на пресс-конференции.

Хаккар отметил, что в ближайшее время ожидается подписание нового соглашения с Испанией и добавил, что в рамках контрактов газ может перенаправляться в другие страны исключительно после положительного решения Алжира и при условии получения им части прибыли.

Он также рассказал, что экспорт нефтепродуктов принес Алжиру в 2021 году прибыль в размере 35,4 миллиарда долларов по сравнению с 20,2 миллиардами годом ранее. Хаккар предположил, что в текущем году сумма экспорта превысит 50 миллиардов долларов.

В 2021 году Алжир не стал продлевать контракт по поставкам газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб-Европа. Прекращение контракта связано с разрывом отношений между Алжиром и Марокко. Все поставки газа из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года — 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.