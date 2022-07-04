КИШИНЕВ, 4 июл — ПРАЙМ. "Молдовагаз" снова просит регулятора повысить тариф на природный газ, поскольку накопленные отрицательные тарифные отклонения уже превысили сумму в 130 миллионов долларов, заявил глава компании Вадим Чебан.

Тариф на газ для бытовых потребителей в Молдавии с 1 июня вырос на 22,6% — до 940 долларов за тысячу кубометров. Однако компания "Молдовагаз" вновь обратилась к регулятору с просьбой повысить тариф еще на 45%.

"Молдовагаз" никогда не стремилась повышать тарифы любой ценой. Предприятие только в 2022 году уже накопило отрицательных тарифных отклонений от стоимости закупки природного газа на 783 миллиона леев (около 42 миллионов долларов). Если принимать во внимание и финансовые отклонения за прошлый год, то общая сумма отклонений составит около 2,5 миллиарда леев (более 130 миллионов долларов — ред.)", — сообщил Чебан в Telegram-канале.

Он отметил, что "Молдовагаз" не просит компенсировать эти финансовые отклонения в течение одного года, как того требует методология. Но если тариф не будет пересмотрен, то уже в июле к этой сумме прибавится еще более 7 миллионов долларов.

"Долг всех категорий потребителей за поставленный природный газ с начала года составляет 79 миллионов леев (4,1 миллиона долларов). С учетом запрета до 30 июля на отключение должников, я не вижу положительной динамики по погашению общей суммы задолженности за последующие 14 дней, необходимых для сбора средств на оплату перед основным поставщиком", — подчеркивает Чебан.

Кроме оплаты за потребленный природный газ, компания обязана производить постоянные расходы на содержание газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. На июль месяц эта сумма расходов составит 6,2-7,3 миллиона долларов, а остаток на счетах предприятия составляет всего 732 тысячи долларов. Дополнительные проблемы возникают из-за необходимости вносить в бюджет НДС на импорт природного газа.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа, парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.