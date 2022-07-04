БЕРЛИН, 4 июл — ПРАЙМ. Представитель минэкономики Германии Беате Барон заявила на брифинге, что переговоры по турбинам для "Северного потока" продолжаются с Канадой и Еврокомиссией. Эксперт предупредил о дальнейшем сокращении поставок по "Северному потоку"

"Переговоры продолжаются. Мы обратились по этой проблеме к Канаде, также ведем переговоры с Еврокомиссией", — сказалаона, отвечая на соответствующие вопросы СМИ.

Барон также добавила, что не может спекулировать относительно сроков завершения этих переговоров.

Ранее "Газпром" сократил прокачку газа по "Северному потоку" , заявив, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ.