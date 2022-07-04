ТОКИО, 4 июл — ПРАЙМ. Правительство и бизнес Японии будут совместно действовать для защиты стабильных поставок СПГ в страну, заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара в связи с ситуацией вокруг крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" и указа российского президента. Уйти нельзя остаться. Смогут ли японцы и американцы попрощаться с Сахалином

Подписанный на пошлой неделе указ предписывает сменить оператора "Сахалина-2" на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности, а также имущество Sakhalin Energy. "Газпрому" в Sakhalin Energy принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" сохранит свою долю, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Правительство РФ за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.

"Как я уже говорил ранее, немедленного прекращения поставок СПГ после указа президента России не будет. Но вместе с компаниями мы изучим содержание, которое составит требования согласно указу, и будем действовать очень осторожно. Мы сейчас выясняем, как поступят в результате подписания указа с долей японских компаний, каково будет влияние на импорт СПГ в Японию из проекта "Сахалин-2". О сроках (рассмотрения) я хотел бы воздержаться", — завил Кихара.

"Но "Сахалин-2" с точки зрения стабильного энергообеспечения Японии и обеспечения ее газом является важным проектом, поэтому государство и частный бизнес будут совместно действовать для защиты стабильных поставок СПГ", — подчеркнул он.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 9% от всего импортируемого ею СПГ.

Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.