МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Власти Норвегии решили выдать разрешение на добычу газа на нескольких шельфовых месторождениях, что позволит увеличить объемы добычи этого энергоносителя на 8% по сравнению с прошлым годом, говорится в правительственном пресс-релизе. Bloomberg назвал причину нового роста цен на газ в Европе

"Министерство нефти и энергетики приняло решение о корректировке разрешений на добычу в нескольких месторождениях на норвежском континентальном шельфе. Ожидается, что общий объем продаж газа с месторождений достигнет 122 миллиардов стандартных кубических метров в 2022 году", — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того отмечается, что планируемый показатель по реализации газа в 2022 году на 9 миллиардов кубических сантиметров больше, чем в 2021. В процентном соотношении эта цифра составляет 8%.

По словам министра нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд, для королевства важно помочь добывающим компаниям поддерживать разработки месторождений.

"Норвегия может внести важный вклад в нынешнюю ситуацию, поддерживая высокую добычу нефти и газа за счет сохранения высокой регулярности в цепочке поставок", — подытоживается в пресс-релизе.

В конце июня в министерства нефти и энергетики Норвегии сообщили о намерении расширить энергетическое сотрудничество, королевство увеличит поставки газа в ЕС.