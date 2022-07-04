Норвежские власти заявили, что страна нарастит добычу газа на шельфе на восемь процентов
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Власти Норвегии решили выдать разрешение на добычу газа на нескольких шельфовых месторождениях, что позволит увеличить объемы добычи этого энергоносителя на 8% по сравнению с прошлым годом, говорится в правительственном пресс-релизе.
"Министерство нефти и энергетики приняло решение о корректировке разрешений на добычу в нескольких месторождениях на норвежском континентальном шельфе. Ожидается, что общий объем продаж газа с месторождений достигнет 122 миллиардов стандартных кубических метров в 2022 году", — сообщается в пресс-релизе.
Кроме того отмечается, что планируемый показатель по реализации газа в 2022 году на 9 миллиардов кубических сантиметров больше, чем в 2021. В процентном соотношении эта цифра составляет 8%.
По словам министра нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд, для королевства важно помочь добывающим компаниям поддерживать разработки месторождений.
"Норвегия может внести важный вклад в нынешнюю ситуацию, поддерживая высокую добычу нефти и газа за счет сохранения высокой регулярности в цепочке поставок", — подытоживается в пресс-релизе.
В конце июня в министерства нефти и энергетики Норвегии сообщили о намерении расширить энергетическое сотрудничество, королевство увеличит поставки газа в ЕС.
https://1prime.ru/energy/20220704/837378422.html