МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Средние цены на бензин двух самых популярных марок Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 27 июня по 4 июля чуть выросли за счет изменения расценок на сети ЕКА, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин

Так, обе марки подорожали на 1 копейку, на 4 июля стоимость Аи-92 составила 47,8 рубля за литр, Аи-95 — 53,03 рубля. Изменение средних цен по Москве произошло за счет увеличения стоимости топлива на заправках ЕКА, которые недавно были куплены "Лукойлом". На предыдущей неделе по этой же причине средние цены показали снижение.

Цена дизельного топлива за неделю с 27 июня по 4 июля не изменилась и осталась на уровне 54,07 рубля. Литр бензина Аи-100 по-прежнему обходится в Москве в 60,97 рубля.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.