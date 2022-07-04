БЕЛГРАД, 4 июл — ПРАЙМ. В Хорватии могут быть закрыты 240 автозаправочных станций (АЗС) после того, как правительство продлило действие зафиксированных ранее цен на бензин, дизель и солярку, заявил глава ассоциации розничных торговцев нефтепродуктами Армандо Милявац. Главы стран Евросоюза поддержали переход Хорватии на евро с 2023 года

Премьер Андрей Пленкович 20 июня представил меры кабмина, которыми зафиксированы максимальные розничные цены на всех АЗС, которые не находятся на автомагистралях, мера распространяется на 95% заправок в стране. В понедельник правительство Хорватии "пошло навстречу защите хорватских граждан и помощи хозяйству" и продлило действие фиксированных цен еще на 14 дней. На автомагистралях свободно устанавливается цена бензина и дизеля, но и там ожидается удешевление до 13,83 кун за литр бензина (около 1,84 евро) а дизеля — 14,28 кун (около 1,9 евро) по данным правительства.

"Решение правительства угрожает малым компаниям. Закроются некоторые заправки, некоторые уже закрываются, так как нет горючего и им не на что его купить, в следующие пару дней увидим, что принесет это решение. Ожидаем закрытие 240 АЗС на территории Хорватии. Сколько людей останется без работы в нашей сфере, что касается заправщиков, значительная часть", — заявил председатель Ассоциации розничных торговцев нефтепродуктами в эфире национального телевидения.

С 6 июня максимальная розничная цена дизеля составляет 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро). На 50-ти литровый бак бензина экономия составит 140 кун (18,6 евро), дизеля – 136 кун (18,1 евро), солярки – 71 куну (9,46 евро). Кабмин Хорватии за предыдущие три месяца отказался от 150 миллионов кун (около 20 миллионов евро) акцизов ради сдерживания подорожания топлива.

Кабмин Хорватии 6 июня снизил размер акцизов на 40 лип (5,3 евроцента) на литр бензина и на 20 лип (около 2,6 евроцента) на дизельное топливо, что должно было препятствовать росту цен. До того правительство 7 марта фиксировало маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Меры вводились на 90 дней с возможностью продления.