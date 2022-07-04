МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Немецкая Uniper сообщила, что получила разрешение на ранний срок начала строительных работ по созданию первого в Германии терминала для приема сжиженного природного газа. В "Газпроме" предложили распространить торговлю газом за рубли на СПГ

Отмечается, что работы по строительству первого СПГ-терминала, а также морской и береговой портовой инфраструктуры могут начаться уже сейчас, так как Государственное управление по надзору за торговлей Ольденбурга (State Trade Supervisory Authority Oldenburg) дало разрешение на раннее начало.

"Официальная дата начала строительства СПГ-терминала на базе плавучей установки хранения и регазификации — 4 июля 2022 года", — сообщает Uniper.

Компания в начале июня подала заявку на получение необходимого разрешения и допуск к раннему старту строительных работ в рамках федерального закона Германии о защите окружающей среды от вредного воздействия (BImSchG).

"Разрешение на ранний старт строительных работ касается… всех частей наземной и морской инфраструктуры и газопровода высокого давления протяженностью около 30 километров от плавучей установки до газотранспортной сети Open Grid Europe (OGE). Заявка в рамках закона BImSchG, основная часть котрой уже подана в одобряющий орган, должна быть выполнена к началу сентября 2022 года", — уточняется в релизе.

Компания Uniper в течение многих лет работала над планами по созданию плавучего СПГ-терминала, однако в 2021 году было принято решение остановить проект. После начала специальной военной операции России на Украине в феврале и связанного с этим решения властей Германии сократить зависимость от поставок российских энергоносителей Uniper вернулась к своей идее.

Проект СПГ-терминала будет реализован в две фазы. Первый этап предполагает обустройство инфраструктуры для приема и регазификации СПГ к зиме 2022/2023 года, официальная церемония забивки первой сваи в рамках него состоялась в мае. Ожидается, что через терминал будет поступать до 7,5 миллиарда кубических метров в год, что покроет около 8,5% потребности Германии в природном газе. На втором этапе Uniper планирует до 2025 года расширять порт и вводить дополнительные установки, которые позволят обрабатывать аммиак и другие низкоуглеродные виды газа.