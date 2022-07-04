МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев заявил, что введение принудительного дисконта в 50% на российскую нефть может разогнать котировки вплоть до 400 долларов за баррель, а это, в свою очередь, обрушит экономику стран, которые вводят эти санкции. В Кремле ответили на слова японского премьера о "потолке цен" на нефть

Эксперт считает, что Россия не будет продавать нефть с таким дисконтом, ей дешевле сделать паузу в продажах.

"Пауза вызовет колоссальное сокращение предложения на рынке и соответствующий рост общемировых котировок — вплоть до 400 долларов за баррель. А это обрушит правительства стран, выступающих с подобными идеями. И российскую нефть за 200 долларов будут покупать в обход любых санкций. Здесь у РФ небьющаяся карта", — сказал он.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник отметил, что это заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.

Лидеры стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

В то же время западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. Представитель Германии в ЕС заявлял, что такое предложение было добавлено в заявление G7 "под давлением" со стороны Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечало агентство Рейтер. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.