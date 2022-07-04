МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Евросоюзу для обеспечения своей энергетической безопасности нужно временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись от зеленой энергетики, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье, опубликованной газетой Financial Times. Шольц призвал немцев готовиться к длительному экономическому кризису

"Зеленый переход не может быть осуществлен за счет базовой безопасности (Евросоюза — ред.). И если ситуация вынуждает нас к этому, то мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии. Даже если краткосрочный возврат к углю означает отсрочку наших амбициозных климатических целей, он может быть необходимым условием сохранения сильного европейского общества", — написал Моравецкий.

В статье польский премьер отметил существующую в ЕС инфляцию, угрозу нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен на электроэнергию в регионе. Польское правительство, по его словам, "уже давно призывает к изменениям, которые заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители".

В понедельник министерство климата и окружающей среды Польши отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

Также в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал граждан страны настраиваться на то, что сложная экономическая ситуация, связанная с инфляцией, высокой стоимостью на энергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок, в обозримое время не изменится.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.