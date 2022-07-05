Патрушев заявил о необходимости создать импортонезависимый энергетический сектор в России
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Санкции Запада продемонстрировали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого функционирования российского топливно-энергетического комплекса.Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев в рамках совещания по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке отметил, что введенные в отношении российских энергетических компаний санкции обозначили серьезную зависимость отечественной энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения.
По словам секретаря Совбеза, необходимо обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса видах деятельности, а также разработать и внедрить отечественное программное обеспечение и электронную компонентную базу.
Кроме того, Патрушев подчеркнул необходимость быстрыми темпами развивать энергетическую инфраструкруту на Дальнем Востоке, чтобы перенаправить рынки сбыта в Азию. Это также необходимо для повышения уровня газификации в регионе.
Секретарь российского Совбеза также заявил, что следует ограничить участие иностранных компаний в значимых для отечественной энергетики проектах.
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