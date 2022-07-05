МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Санкции Запада продемонстрировали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого функционирования российского топливно-энергетического комплекса.Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. The Economist: Европе не везет в энергетической войне с Россией

Патрушев в рамках совещания по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке отметил, что введенные в отношении российских энергетических компаний санкции обозначили серьезную зависимость отечественной энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения.

По словам секретаря Совбеза, необходимо обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса видах деятельности, а также разработать и внедрить отечественное программное обеспечение и электронную компонентную базу.

Кроме того, Патрушев подчеркнул необходимость быстрыми темпами развивать энергетическую инфраструкруту на Дальнем Востоке, чтобы перенаправить рынки сбыта в Азию. Это также необходимо для повышения уровня газификации в регионе.

Секретарь российского Совбеза также заявил, что следует ограничить участие иностранных компаний в значимых для отечественной энергетики проектах.