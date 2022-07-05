ВАРШАВА, 5 июл — ПРАЙМ. Глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал соотечественников экономить электричество на фоне прекращения поставок из России газа и угля. Банк Англии призвал готовиться к экономическим потрясениям

"Дефицит электроэнергии и тепла зимой — это тема, которая находится в головах всех нас: потребителей, предпринимателей и политиков, потому что это проблема, которая затрагивает не только нашу страну. Можно сказать, что это глобальная проблема — проблема доступности сырья и его цены, и все это, к сожалению, переводится на ситуацию на энергетическом рынке", — сказал Гавин в эфире радиостанции TOK FM.

"Мы говорим об энергетическом сырье, прежде всего о газе. С ситуацией в этом секторе мы сталкиваемся уже как минимум год, но в связи с конфликтом, который идет за нашей восточной границей, возникла и тема угля, его доступности, поскольку крупным поставщиком угля на европейские рынки была Россия. Оттуда уголь мы не покупаем и… нужно уделять много внимания обеспечению доступности этого сырья по всей Европе, а не только в Польше", — добавил он.

Чиновник пообещал Европе тяжелую зиму из-за прекращения поставок энергоресурсов из России. "Я думаю, что эта зима не будет легкой во всей Европе. Всем известно, что поставки газа ограничиваются с восточного направления в очередные страны. Это приводит к тому, что становится реальным риск дефицита этого сырья на всем европейском рынке", — сказал он.

"Аналогичная ситуация с углем. Так что экономить, конечно, всегда стоит, стоит дуть на холодное, особенно когда мы говорим, что доступность угля не столько может быть ограничена, сколько могут быть трудности в вопросе его транспортировки, доставки, поэтому, безусловно, стоит экономить энергию, чтобы не спровоцировать ситуацию дефицита", — добавил Гавин.

"Энергию нужно экономить всегда, в кризисной ситуации любое событие на мировом рынке может вызвать ограничения на поставки сырья и может вызвать риски. На сегодняшний день рисков мы не видим, но ситуация на мировом рынке настолько изменчива, непредсказуема, что стоит экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон", — заключил чиновник.

В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.

При этом по данным польского газотранспортного оператора GAZ-Sistem, в 2021 году в стране был зафиксирован рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Предполагается, что в текущем году потребление газа в Польше снизится до 18 миллиардов кубометров.

В апреле польское правительство ввело эмбарго на поставки угля с Востока. По данным официальной статистики, в прошлом году потребление угля в домашних хозяйствах составило 7,4 миллиона тонн. Из России в Польшу поступало ежегодно 8 миллионов тонн угля.