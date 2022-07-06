КАЛИНИНГРАД, 6 июл — ПРАЙМ. У Литвы останется техническая возможность закупать российскую электроэнергию даже после выхода из совместной энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), сообщил РИА Новости глава Калининградской области Антон Алиханов. Алиханов: есть ощущение руки США в истории с транзитом в Калининград

"Смогут, никто же сетевое хозяйство не демонтирует, ни мы, ни они. Такая возможность у них гипотетически будет сохранена, и она и есть сейчас и гипотетически, и фактически", — отметил он.

Губернатор также рассказал, что проверки работы калининградской энергосистемы в изолированном режиме проводили много раз, последнюю перенесли, чтобы ее не использовали в политических целях.

Ну, знаете как у нас бывает: они выключили, а потом скажут, да, вот, эти злые русские что-то опять придумали. Мне кажется, что сейчас не то время, чтобы давать им хоть какой-то малейший повод для того, чтобы оправдывать свое неправильное поведение по отношению к Калининградской области в частности", — подчеркнул Алиханов.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

Президент Литвы Гитанас Науседа позже заявил, что страна готова к отключению от БРЭЛЛ. В ответ на это Алиханов отметил, что Вильнюс уже шесть месяцев не покупает российское электричество.