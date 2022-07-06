2022-07-06T12:09:00+03:00
2022-07-06T12:15:18+03:00
2022-07-06T12:09:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220706/837396310.html
Песков: крайне недружественная позиция Токио не способствует энергодиалогу
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
У Японии крайне недружественная позиция в отношении России, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ч... ПРАЙМ, 06.07.2022
энергетика, новости
https://1prime.ru/images/83338/45/833384599.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83338/45/833384599.jpg
https://1prime.ru/images/83338/45/833384598.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83338/45/833384598.jpg
https://1prime.ru/images/83338/45/833384586.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83338/45/833384586.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. У Японии крайне недружественная позиция в отношении России, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ч
Новость дополняется