МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Задолженность за электроэнергию на оптовом рынке РФ за полгода снизилась на 8,4 миллиарда рублей и составила почти 78 миллиардов, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова. Алиханов рассказал, как Литва сможет закупать российскую электроэнергию

"Задолженность на ОРЭМ (оптовом рынке электроэнергии и мощности — ред.) за январь-июнь снизилась на 8,353 миллиарда рублей и составила 77,989 миллиарда рублей. Максимально позитивная динамика отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе", — сообщил он.

Как следует из презентации, задолженность за электроэнергию на оптовом рынке по СКФО на 30 июня составила 67,9 миллиарда рублей, тогда как по состоянию на 1 января она составляла 75,5 миллиарда. В целом на регион Северного Кавказа приходится 87,1% всей задолженности за электроэнергию на оптовом рынке.

Отмечается, что уровень расчетов во втором квартале составил 100,1%, что на 2% лучше, чем годом ранее. По итогам полугодия уровень расчетов достиг 100,5% (на 1,4% лучше, чем в 2021 году).