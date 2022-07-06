МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Москва планирует последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, заявило Министерство иностранных дел. МИД Венгрии заявил о невозможности для страны найти замену российской нефти

"Россия способствует укреплению продовольственной и энергетической безопасности, добросовестно выполняя свои контрактные обязательства", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать примерно 50 миллионов тонн зерна. При этом нелегитимные антироссийские санкции Запада приводят к усугублению дефицита сырья, в том числе продовольствия, топлива и удобрений, подчеркнули в МИД. Как отмечается в сообщении, самый тяжелый удар приходится по развивающимся государствам, не обладающим необходимыми запасами ресурсов.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что продолжит проводить линию на полную отмену санкций и поддержание открытого характера многосторонней торговли.