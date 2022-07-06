МИД заявил о постепенном расширении экспорта российских нефти и газа
МИД заявил, что Россия будет последовательно расширять географию экспорта нефти и газа
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Москва планирует последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, заявило Министерство иностранных дел.
"Россия способствует укреплению продовольственной и энергетической безопасности, добросовестно выполняя свои контрактные обязательства", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать примерно 50 миллионов тонн зерна. При этом нелегитимные антироссийские санкции Запада приводят к усугублению дефицита сырья, в том числе продовольствия, топлива и удобрений, подчеркнули в МИД. Как отмечается в сообщении, самый тяжелый удар приходится по развивающимся государствам, не обладающим необходимыми запасами ресурсов.
Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что продолжит проводить линию на полную отмену санкций и поддержание открытого характера многосторонней торговли.
https://1prime.ru/energy/20220706/837399573.html
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