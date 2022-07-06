Аналитик "Финам" Калачев рассказал о возможном возобновлении ЕС добычи угля вместо российского
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Европа сможет заместить российский уголь за счет увеличения поставок сырья из Австралии и США, но в некоторых случаях в регионе будет возобновлена собственная добыча, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"В случае необходимости некоторые страны ЕС могут восстановить собственную добычу угля. У той же Германии имеются месторождения, добыча на которых была прекращена. Также добычу могла бы увеличить Польша, если Евросоюз смягчит экологические ограничения", — сказал аналитик.
По его словам, заместить российские поставки в Европе можно, "увеличивая импорт угля из Австралии и США", так как с августа ЕС полностью запрещает импорт угля из РФ.
"Поиск Европой источников угля на замену российским поставкам сильно поднимает на него цены. Так, цены на энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл бьют исторические рекорды, впервые превысив 400 долларов за тонну. Это прямое следствие роста европейского спроса", — сказал он.
Калачев считает, что в ситуации с санкциями против российского угля можно ожидать, что глобальные экспортно-импортные потоки угля будут мигрировать. Австралийский уголь в связи с ростом цен активнее пойдет в Европу, а российский, который будет предлагаться со скидкой, направится в Индию и Китай, вытесняя с этих рынков австралийскую продукцию.
Поэтому с учетом увеличения транспортного плеча и в ту, и в другую сторону, в среднем расходы потребителей увеличатся даже при сохранении общего баланса рынка, отметил он.
Ранее аналитическая компания Kpler сообщила, что за первые 6 месяцев 2022 года в крупнейший транспортный узел для энергоносителей — регион Антверпен-Роттердам-Амстердам выросли поставки угля — на 35%, до 26,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки растут, поскольку европейский регион пытается заменить закупки из России, утверждают в компании.
https://1prime.ru/energy/20220706/837400841.html