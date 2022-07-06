МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Европа сможет заместить российский уголь за счет увеличения поставок сырья из Австралии и США, но в некоторых случаях в регионе будет возобновлена собственная добыча, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Источник рассказал, что означает создание цифрового евро

"В случае необходимости некоторые страны ЕС могут восстановить собственную добычу угля. У той же Германии имеются месторождения, добыча на которых была прекращена. Также добычу могла бы увеличить Польша, если Евросоюз смягчит экологические ограничения", — сказал аналитик.

По его словам, заместить российские поставки в Европе можно, "увеличивая импорт угля из Австралии и США", так как с августа ЕС полностью запрещает импорт угля из РФ.

"Поиск Европой источников угля на замену российским поставкам сильно поднимает на него цены. Так, цены на энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл бьют исторические рекорды, впервые превысив 400 долларов за тонну. Это прямое следствие роста европейского спроса", — сказал он.

Калачев считает, что в ситуации с санкциями против российского угля можно ожидать, что глобальные экспортно-импортные потоки угля будут мигрировать. Австралийский уголь в связи с ростом цен активнее пойдет в Европу, а российский, который будет предлагаться со скидкой, направится в Индию и Китай, вытесняя с этих рынков австралийскую продукцию.

Поэтому с учетом увеличения транспортного плеча и в ту, и в другую сторону, в среднем расходы потребителей увеличатся даже при сохранении общего баланса рынка, отметил он.

Ранее аналитическая компания Kpler сообщила, что за первые 6 месяцев 2022 года в крупнейший транспортный узел для энергоносителей — регион Антверпен-Роттердам-Амстердам выросли поставки угля — на 35%, до 26,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки растут, поскольку европейский регион пытается заменить закупки из России, утверждают в компании.