МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Газовый интерконнектор Греция-Болгария (IGB) будет открыт 8 июля, а заработает до конца июля, сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас на конференции Economist в Афинах. Он рассказал об усилиях по диверсификации источников энергии и уменьшении зависимости от российского природного газа. Турция рассчитывает на визит делегации из России по зерновому вопросу

"В следующую пятницу, 8 июля, премьер-министр (Кириакос Мицотакис) откроет соединительный трубопровод с Болгарией (IGB) в Комотини, который заработает до конца месяца, первоначально обеспечивая 3 миллиарда кубометров природного газа в год, затем мощности могут быть увеличены до 5 миллиардов кубометров", — сказал Скрекас.

"В настоящее время Греция ежедневно покрывает до 80% потребления Болгарии, сообщил министр.

Говоря о роли, которую Греция может сыграть в уменьшении зависимости от российского газа, Скрекас отметил терминал СПГ в Ревитусе и строящуюся плавучую станцию хранения и регазификации СПГ в Александруполисе (FSRU). Скрекас сказал, что через несколько лет Греция будет располагать емкостями на 15 миллиардов кубометров природного газа, достаточными для собственных нужд, а также для нужд соседних стран.

Глава минэнерго подробно говорил о газопроводе EastMed, который, по его словам, может стать ключевой энергетической опорой для Европы.

Что касается электроэнергии, он сослался на увеличение пропускной способности межсистемных соединений с соседними странами. Скрекас считает, что Греция также может играть роль центра "зеленой" энергии благодаря электрическому кабелю с Египтом.

Министр окружающей среды и энергетики высоко оценил прогресс Греции в процессе декарбонизации и подсчитал, что к концу 2022 года 50% электроэнергии будет поступать из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), тогда как в 2018 году они давали 30%.

"Это означает, что мы почти удвоим вклад ВИЭ в энергетический баланс благодаря введению мощностей на 5000 МВт за четыре года", — сказал Скрекас.

По его словам, новые ВИЭ помогут Греции в 2023 уменьшить импорт природного газа на 1,7 миллиарда евро, исходя из текущих цен.

В этом контексте стоит задача, чтобы в 2026 году были созданы новые ВИЭ мощностью 6000 МВт, покрывающие 60-62% годовой потребности в электроэнергии, а для достижения цели в 70% необходимо будет обеспечить значительные емкости хранения, мощностью 5 ГВт.

"У нас есть 450 миллионов евро из Фонда восстановления, чтобы сделать эту инвестицию осуществимой и привлекательной", — сообщил министр.

Первый аукцион по хранению энергии в батареях пройдет осенью, сообщил Скрекас.