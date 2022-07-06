МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Франция станет первой крупной страной, которая откажется от ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине и экологической чрезвычайной ситуации, заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн. Эстонская Operail ищет замену грузам из России в странах Центральной Азии

"Мы станем первой крупной экологической страной, которая откажется от ископаемого топлива. Это гарантия нашего энергетического суверенитета", — сказала Борн во время выступления в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента).

Стоимость бензина в начале июня побила рекорд в стране. Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.