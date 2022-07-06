МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за полгода выросла всего на 0,39%, а дизельного топлива — на 1,71% при инфляции в стране за этот период в 11,77%, свидетельствуют материалы Росстата. Пылесосы в России за полгода подорожали сильнее, чем смартфоны

Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщал Росстат. По данным ведомства, цены на бензин в первые два месяца 2022 года росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.

В результате с начала года по 1 июля рост цен на топливо в России заметно ниже инфляции: бензин подорожал на 0,39%, дизельное топливо — на 1,71%. Инфляция в России к 1 июля набрала 11,77%.

Что касается недельной динамики стоимости топлива, то оно продолжает дешеветь. Средняя розничная цена бензина за неделю с 24 июня по 1 июля снизилась на 0,02%, составив 50,57 рубля за литр. Литр дизельного топлива подешевел также на 0,02%, до 54,42 рубля.