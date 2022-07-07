МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Немецкие пенсионеры оказались в тяжелой ситуации, которую, по их мнению, можно сравнить с послевоенным временем 1945 года, пишет Bild.

В Дрездене, где после Второй мировой войны голод вынуждал людей искать на полях невыкопанную картошку, а из-за разрухи помыться можно было только в холодной воде, жители жилищного кооператива в Диппольдисвальде (Саксония, население 14 тысяч человек) стали вспоминать былые времена уже в связи с новыми сложностями.

В частности, один из жильцов — бывший шахтер Хайнц Маттнер 95 лет, рассказал изданию, что в его доме горячую воду дают только с 17 до 22 часов. Он сообщил, что из-за этого ночью жутко холодно.Правление кооператива объяснило это экономией энергии. Пенсионер считает, что так плохо он жил только после войны. "Что делать людям, работающим посменно? Они же только ночью домой и возвращаются!", — возмущен он.

В другие 600 квартир этого кооператива горячая вода поступает тоже в определенные часы: у кого-то с 4 до 8 утра, у других — с 11 до 13 либо с 17 до 21 часа.

Жилтоварищество объясняет это жителям Диппольдсвальда мерами экономии и говорят, что ситуация может измениться и в худшую сторону. Поэтому свои нынешние действия они называют "тренировкой перед худшими временами".

"Речь шла не о том, чтобы доставить людям неудобства, а о том, чтобы подготовиться к тому, что мы, возможно, в следующем году вообще не сможем оплатить энергию", — отметили изданию представители кооператива.

Глава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс в конце июня заявил, что сокращение поставок российского газа привело к тому, что 12 стран региона столкнулись с трудностями в энергетическом обеспечении. 10 из этих стран выпустили предупреждения — первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения. В их числе и Германия.