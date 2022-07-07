ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл — ПРАЙМ. России необходимо возрождать технологии для обслуживания нефтегазовой отрасли, а также привлекать дружественные страны к разработке месторождений углеводородов на шельфе Дальнего Востока, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Добыча нефти на "Сахалине – 1" сократилась в 22 раза

"Россия всегда являлась страной, лидирующей по добыче углеводородов. Сейчас мы, к сожалению, целый ряд компетенций утратили. Мы практически не занимаемся добычей на шельфе, кроме совместных проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Нам надо к этому возвращаться… Надо осваивать шельф, приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии. Кроме того, есть целый ряд технологий, в которых мы тоже немножечко отстали от мира", — сказал он журналистам по окончании совещания по нефтегазовой отрасли Сахалина.

По словам Трутнева, у компаний, занимающихся нефтегазодобычей на Дальнем Востоке, сегодня достаточно средств из-за высоких цен на газ и нефть.