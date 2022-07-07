МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал изучить вопрос о предоставлении кредитной линии для закупки топлива Шри-Ланкой. Центробанк Шри-Ланки повысил ключевые ставки для борьбы с инфляцией

"Перед тем, как сформулировать какую-то позицию, мы все-таки должны сопоставить свои возможности, должны изучить этот вопрос", — заявил он журналистам.

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса накануне провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и попросил Москву открыть кредитную линию для импорта топлива, а также возобновить рейсы "Аэрофлота" в страну.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Дефицит иностранной валюты, возникший из-заограничения турпотока ввиду пандемии коронавируса, сделал невозможными закупки топлива в достаточном для страны объеме.

В понедельник власти Шри-Ланка на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправлять автомобили только основных служб – медиков, полиции и пожарных. Из-за продолжающихся проблем с топливом сотрудников государственных и частных секторов призвали подать заявку на работу на дому до 10 июля.