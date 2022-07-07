МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россия руководствуется исключительно своими интересами и по каждому случаю принимает отдельное взвешенное решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1". Песков: крайне недружественная позиция Токио не способствует энергодиалогу

"То, что есть кризисное проявление во всех областях — это не секрет. Правительство всем этим занимается и формулирует предложения. Естественно, все кризисные проявления, они не остаются без внимания", — сказал Песков, комментируя заявления вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о сокращении добычи нефти на проекте "Сахалин-1" из-за введенных ограничений и соответственно потери бюджета Сахалинской области.

По его словам, регион может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку из федерального центра.

Однако на вопрос, возможен ли с проектом "Сахалин-1" сценарий, аналогичный ситуации с "Сахалином-2", Песков отвечать не стал.

"В каждом отдельно взятом случае принимаются отдельные решения. Мы руководствуемся исключительно своими интересами. Поскольку многие партнеры по этим проектам теперь стали недружественными партнерами и занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, мы не можем не учитывать эти факторы. Поэтому еще раз повторяю, общий тенденции нет, есть разовые решения, основанные на исключительно нашей собственной целесообразности", — пояснил он.

В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, в том числе из "Сахалина-2". Потери от этого в компании оценивают в 4-5 миллиардов долларов. Японская сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов. 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о национализации "Сахалин-2", после чего правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте.