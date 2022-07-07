МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии оценивает возможность введения квот на расход газа, излишки могут быть оплачены из бюджета, что приведет к новым долгам. Об этом пишет онлайн-издание Focus. В Китае планируют продлить налоговые льготы для электромобилей

По информации издания, проект в данный момент рассматривается в Минэкономики Германии, он может обойтись бюджету в "миллиарды евро", это приведет к "новым задолженностям и невозврату к ограничениям по приобретению новых долгов", отмечает Focus.