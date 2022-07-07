МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. США продлили лицензию, которая разрешает операции по экспорту и реэкспорту в Венесуэлу сжиженного нефтяного газа до 12 июля 2023 года, следует из опубликованных в четверг документов минфина США. ВТО призывает страны G20 не вводить санкции против других стран

"Данная генеральная лицензия позволяет все транзакции и действия, связанные с экспортом и реэкспортом, прямо и опосредованно, сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу с участием правительства Венесуэлы, венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, или любой другой организации, которой владеет PdVSA прямо или косвенно на 50 и более процентов", — сказано в лицензии.

"Генеральная лицензия не позволяет проводить расчеты с помощью нефти или нефтепродуктов или иные операции, подпадающие под санкции в отношении заблокированных лиц, PdVSA или подконтрольных ей организаций", — уточняется в документе.

В середине июня Соединенные Штаты внесли послабления в рестрикции против Венесуэлы и сняли индивидуальные санкции с бывшего вице-президента венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса — племянника супруги президента Силии Флорес.

США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее жестких ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, вводимые Америкой в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать нефть из Венесуэлы, однако могут оказать финансовое давление на них и запретить им вести дела с компаниями штатов в условиях невыполнения санкций.