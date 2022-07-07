МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон уверен, что осенью тариф на газ для бытовых потребителей в республике может вырасти на 35%, хотя власти могли бы подписать новый контракт с РФ по выгодной цене в 300 долларов за тысячу кубометров. На Украине могут запретить госзакупки компаниям с бенефициарами в России

Тариф на газ для бытовых потребителей в Молдавии с 1 июня вырос на 22,6%, до 940 долларов за тысячу кубометров. Однако компания "Молдовагаз" вновь обратилась к регулятору с просьбой повысить тариф.

"Я считаю довольно реальным, что Молдавия может подписать контракт с российским поставщиком на несколько лет по цене в 250-300 долларов за тысячу кубометров. Это означало бы, что тариф составил бы 6 леев за кубометр, а сейчас граждане платят 26 леев, а осенью будут платить 30-35 леев, — я не хочу пугать, но это реальность", — заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.

По его словам, власти не смогут компенсировать жителям страны рост тарифов.

"Если власти не поймут, что нужно вести прямые переговоры с Россией, то зимой мы замерзнем. С РФ нужно дружить, нужно развивать стратегическое партнерство, стратегическое сотрудничество на верхнем уровне власти необходимо", — сказал он.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.