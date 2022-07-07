МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро), передает агентство Танюг со ссылкой на госкомпанию "Србиягаз". Додон: Молдавия могла бы подписать контракт с "Газпромом" по выгодной цене

"Природный газ на свободном рынке с 1 июля подорожал на 12%, для конечных потребителей, которые имеют право на снабжение, с 1 августа цена будет на 9% выше и составит 28,94 динара за кубический метр", — приводит агентство данные госкомпании.

Президент Александр Вучич заявил в середине июня, что власти Сербии опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и подготовили дополнительный 1 миллиард евро для покупки газа в свете роста цен. По его словам, официальный Белград по договору с "Газпромом" обеспечил 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.

Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям, цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.