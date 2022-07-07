МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Англо-голландская Shell и чешская CEZ заключили совместное соглашение с голландской газовой Gasunie о поставках 7 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в год на ее новый терминал EemsEnergyTerminal, сообщается в пресс-релизе Gasunie. Wildberries напрямую работает с производителями для борьбы с контрафактом

"Дочерняя компания Gasunie EemsEnergyTerminal подписала контракты с первыми поставщиками, которые будут поставлять СПГ через порт Эмсхавен в Нидерландах. CEZ и Shell Western LNG совместно заключили контракт на поставку 7 миллиардов кубических метров", — говорится в сообщении. Еще один миллиард кубов газа будет законтрактирован в ближайшие месяцы.

До этого в Нидерландах был только один СПГ-терминал в порту Роттердама. В материале отмечается, что благодаря терминалу в Эмсхавене и оптимизации терминала в Роттердаме мощности по импорту сжиженного газа удвоятся.

СПГ-терминал в порту Эмсхавен будет состоять из двух плавучих установок для хранения и регазификации общей мощностью 8 миллиардов кубометров в год. Согласно сообщению, первая установка уже прибыла в порт Роттердама, где ее подготовят к работе. Планируется, что оба судна прибудут в порт Эмсхавен в конце августа. Первые поставки Gasunie ожидает получить уже осенью. СПГ-терминал будет регазифицировать СПГ в течение следующих пяти лет, после переработки газ будет подаваться в национальную газовую сеть.

"Это важная часть нашей стратегии — скорее становиться менее зависимыми от российского газа, а также подготовиться к предстоящей зиме. Я рад, что рынок проявляет значительный интерес к использованию этой инфраструктуры и импорту большего количества сжиженного газа", — приводятся в релизе слова министра климата и энергетики Нидерландов Роба Джеттена.

Nederlandse Gasunie — нидерландская газотранспортная компания со штаб-квартирой в Гронингене. Она владеет нидерландской газотранспортной сетью общей протяженностью более 12 000 километров и сетью длиной 3100 километров в Германии. Компания осуществляет транспортировку природного газа в Нидерландах.