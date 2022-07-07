МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены на газ во Франции заморожены до конца года, а рост цен на электроэнергию ограничат 4%, заявил в четверг на пресс-конференции глава минфина Брюно Ле Мэр. Путин: действия недружественных стран удалось минимизировать

"Цены на газ будут полностью заморожены до конца 2022 года, а рост цен на электроэнергию будет ограничен 4% до конца 2022 года", — сказал он.

Министр также заявил, что правительство хочет обеспечить покупательную способность французов не за счет долга, а за счет благосостояния потребителей.

Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.