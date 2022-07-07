В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители
В Германии изо всех сил пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В ФРГ прилагают все усилия для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на энергоносители, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция передачи ведется в прямом эфире в интернете.
"Мы пытаемся сделать сейчас все, что в наших силах, чтобы оказаться влияние на то, чтобы рост цен на энергетику не был слишком взрывным. Мы очень быстро начали менять в сторону улучшения нашу импортную газовую структуру", — сказал Шольц, добавив, что "ни одно государство мира" не может в настоящее время полностью избавиться от влияния роста цен в энергетической сфере.
https://1prime.ru/energy/20220707/837419185.html
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