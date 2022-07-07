МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF в четверг канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось отвечать на непростые вопросы о том, насколько ответственным стало введение ЕС при поддержке Германии санкций против России — как одного из основных поставщиков энергоресурсов в Германию. В ГД внесли проект о совместном использовании базовых станций операторами

Трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Разговор с канцлером проходил в формате общения с гражданами, вопрос о газоснабжении и отношениях с Россией Шольцу задала супружеская пара, которая связалась со студией в рамках видеоконференции. Супруги заявили, что владеют небольшой пекарней и находятся на грани закрытия из-за стремительного роста цен на сырье и энергоресурсы.

"Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов — угля, газа, всего. И я считаю, что если Россия фактически является нашим единственным поставщиков энергоресурсов… Я понимаю про солидарность с Украиной, мы сами приняли украинцев, это все понятно, но Германия не может же вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь", — заявил владелец пекарни в ответ на заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев "сколько необходимо".

В ответ глава правительства, который находился в студии ZDF, заявил, что решение о санкциях в отношении России в Берлине "принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире". По словам Шольца, при этом уделялось внимание тому, чтобы "вводить такие санкции, чтобы ущерб у нас не был выше, чем у других". В итоге осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года — от импорта нефти. Что касается газа, то здесь дело обстоит иначе, "поэтому нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было", а сокращение поставок газа в настоящее время является "технически обоснованным односторонним решением России", заявил канцлер.

Ранее "Газпром" сократил прокачку газа по трубопровода "Северный поток", ссылаясь на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ. Берлин и Оттава обсуждают ситуацию, заявляли в правительстве ФРГ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение "Газпрома" политическим, отметив, что поставки турбин не имеют отношения к ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, а в ситуации "нет двойного дна никакого".

"Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину, тогда этого аргумента бы не было", — отреагировал на слова Шольца владелец пекарни, добавив, что считает, что "сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить", в том числе "нужно говорить и с русскими, возможно, включить "Северный поток 2", потому что нельзя "полностью разрушить эту страну потому, что я против войны", ущерб для экономики Германии будет "неизмерим".

"Хочу еще раз повторить, что мы не вводили санкций касательно газа", — заявил в ответ на это высказывание канцлер Шольц.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.