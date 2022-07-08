МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание, посвященное ситуации в топливно-энергетическом комплексе, с докладами выступят курирующий отрасль вице-премьер Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщила пресс-служба Кремля. Путин: уход иностранных компаний заставляет поддерживать конкуренцию внутри

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько пакетов антироссийских санкций. В итоге ограничения так или иначе коснулись всех сфер российского ТЭКа.

ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ

Сложнее всего западным странам далось решение об отказе от нефти и нефтепродуктов из России. Страны Евросоюза пришли к консенсусу лишь в шестом пакете санкций, но договорились на постепенный запрет поставок нефти и нефтепродуктов в течение этого года только морским транспортом, а по нефтепроводу "Дружба" сырье продолжит поступать. Фактически от российских энергоносителей отказались только наиболее радикальные в этом вопросе Штаты.

Новый виток обсуждения ограничений начался с предложения США установить потолок стоимости нефти России, чтобы ограничить доходы бюджета РФ. Эта тема продолжила развитие в рамках саммита лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), где они подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и договорились проработать ограничения цен на российские нефть и газ. Звучало предложение о вероятном потолке цены российской нефти в половину от ее нынешней стоимости.

Окончательного решения по ценам однако ещё нет, как и поддержки по этому вопросу всех импортёров российского сырья. Параллельно с этим альянс ОПЕК+ продолжает следить за мировым рынком нефти и наращивать добычу осторожно, в соответствии с планом, несмотря на постоянные призывы США и еще некоторых стран увеличивать ее более быстрыми темпами.

Если возвращаться к позиции G7, то в Японии говорили о важности единства стран в отношении России. Но, как утверждают некоторые СМИ, ситуация вокруг смены оператора проекта "Сахалин-2" на российское юрлицо и стремление Японии сохранить свою энергобезопасность могут вбить клин в это единство.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ РЫНКОВ

Поставки "Газпрома" в Европу снижаются, а в Китай — растут. Сокращение экспорта российской компании в европейский регион вызвано напряжением из-за военной операции на Украине и связанными с ней санкциями.

Некоторые компании в Европе отказались оплачивать газ по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

Поставки по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — значительно снизились, а по "Ямал–Европе" вовсе прекратились. Кроме того, ожидается, что "Северный поток" из-за технических работ с 11 по 21 июля остановится. Это вызывает обеспокоенность европейских потребителей, которые на фоне напряжённой ситуации на рынке — сохраняющего спроса и растущих цен — могут лишиться значительных объёмов газа от основного поставщика. Некоторые европейские страны — среди них Германия и Австрия — высказывают опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

В то же время экспорт в Китай в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC растёт. Поставки по "Силе Сибири" за январь–июнь выросли более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, российская компания использует свободные объёмы для реализации масштабной программы газификации регионов и заполнение собственных подземных хранилищ газа (ПХГ). К зиме в "подземках" будет создан рекордный резерв газа — 72,662 миллиарда кубометров.

БУДУЩЕЕ УГЛЯ

Российский уголь также попал под запрет со стороны многих стран. В частности, пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Кроме того, уже меньше чем через месяц — с августа 2022 года — вступает в действие полный запрет на его поставки в Евросоюз. Минэнерго говорят о переориентации на АТР, пока не называя конкретные страны и цифры. Однако пропускные способности Восточного полигона пока не дают в полной мере нарастить поставки в Азию.

В то же время мировой дефицит топлива подталкивает мировые цены на уголь вверх, это приводит к тому, что многие угледобывающие компании предпочитают в значительной степени переориентировать поставки угля на экспорт. Это, в свою очередь, создает дефицит на внутреннем рынке и уже повлекло за собой значительное увеличение цен.

Что касается российского экспорта, то Минэнерго, несмотря на складывающиеся условия, ставит для России цель к 2050 году занимать 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров.