Лавров назвал причины мирового энергетического кризиса
Глава МИД Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Авантюрная политика Запада стала причиной энергетического и продовольственного кризиса в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран G20.
"Показали истоки этих кризисов, которые начались не сегодня, не в феврале, и даже не в прошлом году", — сказал он.
Лавров подчеркнул, что ситуацию усугубило в том числе форсированное проведение западными государствами энергоперехода и внедрение "зеленой" трансформации, а также искусственное вмешательство в механизмы регулирования спроса и потребления.
https://1prime.ru/energy/20220708/837422619.html
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