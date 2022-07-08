МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Авантюрная политика Запада стала причиной энергетического и продовольственного кризиса в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран G20. Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна

"Показали истоки этих кризисов, которые начались не сегодня, не в феврале, и даже не в прошлом году", — сказал он.

Лавров подчеркнул, что ситуацию усугубило в том числе форсированное проведение западными государствами энергоперехода и внедрение "зеленой" трансформации, а также искусственное вмешательство в механизмы регулирования спроса и потребления.