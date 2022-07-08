МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Власти Украины вышли из себя, узнав о решении Евросоюза по поводу газа, оказавшемся "настоящим подарком для президента России Владимира Путина". Об этом сообщает обозреватель Daily Express Энтони Ашкеназ. Reuters: Киев обратился к Оттаве из-за турбин для "Северного потока"

Напомним, что недавно в Европарламенте прошло голосование, и по его результатам было объявлено о решении расширить таксономию ЕС. Фактически это своеобразный классификатор, который уточняет, что за проекты в энергетической сфере могут потребовать для себя дополнительные финансирование и поддержку. Неудивительно, что в список оказались внесены природный газ и атомная энергетика.

В материале утверждается, что "Киев пришел в бешенство, когда Евросоюз преподнес этот подарок Путину".

Автор Daily Express подчеркнул, что основной страх Украины — это то, что планы европейцев относительно развития газовой и атомной энергетики сыграют на руку России. "Получается, что таким образом регион окажется в еще большей зависимости от ее энергоносителей", пишет Ашкеназ.

Журналист добавляет, что ФРГ, которая получает около трети своего газа из России, выдвинула требование о том, чтобы этот ресурс был включен в таксономию. "Получается, что Германия все так же будет отправлять в Россию свои миллиарды", подчеркивает Ашкеназ. Polityka: Польша попала в воронку жесточайшего кризиса

Что же касается таких стран, как Австрия и Люксембург, которые категорически против атомной энергетики, то они заявили о том, что требуют оспорить результаты голосования Европарламента в суде, резюмирует обозреватель Daily Express.