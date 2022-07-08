МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Азербайджан в 2022 году экспортирует в Болгарию более 600 миллионов кубометров газа, заявил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе своего визита в Грецию в связи с открытием газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Путин уверен, что доля товаров глубокой переработки вырастет

"Азербайджан является стабильным и стратегическим источником диверсифицированных поставок газа для европейских стран, в том числе Болгарии. Экспорт газа в Болгарию за первое полугодие 2022 года составил 160 миллионов кубометров. К концу текущего года планируется довести его до 600 миллионов кубометров… с 1 июля 2022 года суточный объем поставок газа в Болгарию составляет установленные 2,6 миллиона кубометров, что означает увеличение суточных поставок на 1,7 миллиона кубометров", — сказал министр во время церемонии открытия.

Интерконнектор IGB является ответвлением Трансадриатического газопровода (TAP) и предназначен для транспортировки азербайджанского газа из Греции в Болгарию.