АФИНЫ, 8 июл — ПРАЙМ. Азербайджан является надежным партнером и поставщиком газа, при этом по очень конкурентным ценам, заявил министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов на церемонии открытия греко-болгарского газопровода IGB (Interconnector Greece-Bulgaria) в греческом городе Комотини, в который будет поступать азербайджанский газ из Трансадриатического газопровода (ТАР). Азербайджан нацелен экспортировать в Болгарию 600 миллионов кубометров газа

"Сегодняшний день — исторический. Открытие IGB имеет стратегическое значение, так как диверсифицирует источники энергии для Болгарии и для Южной Европы, обеспечивает доступ потребителей к чистой энергии. Одновременно оно дает новый потенциал в развитии газопровода ТАР, который связывает Европу и Азербайджан", — сказал Шахбазов.

"Этот газопровод (IGB) играет важную роль в преобразовании энергетической карты Европы, вносит вклад в энергетическую безопасность", — сказал министр.

Он заявил, что предвидит расширение сотрудничества в энергетике с Европой. "Все это еще раз подтверждает, что Азербайджан является стабильным стратегическим партнером в том, что касается диверсификации источников энергии для Греции и Болгарии, но и надежным партнером", — заявил министр.

На церемонии присутствовали премьер Греции Кириакос Мицотакис и премьер Болгарии в отставке Кирилл Петков. Участвующие отметили "определяющую роль Азербайджана". Шахбазов передал привет и поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Азербайджан ранее пытался приобрести оператора греческой газотранспортной системы DESFA. В июне 2013 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) выиграла тендер, предложив 400 миллионов евро. Однако в ноябре 2016 года сделка была разорвана, так как Еврокомиссия запретила продажу контрольного пакета DESFA неевропейской компании.