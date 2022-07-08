МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В Европе небывалых масштабов достиг энергетический кризис. Одной из его причин является обмеление реки Рейн в Германии. Именно по ней производятся поставки угля для тепловых станций и других нужд. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению основателя консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельма Перре, то, что уровень воды крайне низок, означает, что баржи не будут иметь возможности загружать энергетический уголь в полном объеме. Это будет так называемым "двойным ударом" по коммунальным службам Германии, так как они уже сталкиваются с нехваткой судов.

Bloomberg напоминает, что время от времени обмеление реки ограничивает навигацию по Рейну и вынуждает уменьшать количество перевозимого груза. Например, баржа вместимостью 2500 тонн имеет возможность взять на борт только 1600 тонн, отмечает агентство.

Энергетические компании ФРГ постепенно начинают подготовку к зиме, но длительная засуха может привести к задержкам в поставках ресурсов.