МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава немецкого энергоконцерна Uniper Клаус-Дитер Маубах выразил надежду, что российский "Газпром" возобновит прежний уровень поставок газа. Сенаторы одобрили право госкомпаний "выращивать" поставщиков из МСП

Uniper в пятницу запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, заявив, что с середины июня получил только 40% контрактных объемов газа от "Газпрома", из-за чего серьезно пострадал. Запрос сделан после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации финансов компаний критической энергетической инфраструктуры.

"Газпром" снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. Вскоре на "Северном потоке 1" начнутся плановые технические работы, на период которых прокачка газа будет остановлена.

"Что касается периода технических работ, то я очень надеюсь, что после него не только возобновится прокачка по "Северному потоку", но и что это будет осуществляться в полном объеме. Я очень надеюсь, что технические проблемы тоже будут решены, потому что мне в личных разговорах с "Газпромом" это было названо причиной сокращения поставок. В этом отношении я не оставил надежды, что поставки будут возобновлены в прежнем объеме, и тогда мое разочарование, так сказать, будет кратковременным", — заявил Маубах журналистам.

Финансовая ситуация в немецком энергоконцерне Uniper не скажется на судьбе проекта плавучего терминала приема сжиженного газа в Вильхельмсхафене, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.

Uniper в пятницу запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры.

"Какое влияние имеет финансовая ситуация на проект в Вильхемсхафене? Никакого. В любом случае, это наша оценка, так как мы исходим из того, что мы коллективными усилиями сможем предотвратить самое худшее для компании", — заявил Маубах журналистам.

Он добавил, что исходит из того, что "введение в эксплуатацию состоится при благоприятных условиях к концу предстоящей зимы".