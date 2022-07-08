МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава немецкого энергоконценра Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что в компании воспринимают как нарушение контракта сокращение поставок "Газпромом", но считают нецелесообразным предпринимать юридические меры и надеются на восстановление объемов поставок. Uniper надеется, что "Газпром" возобновит прежний уровень поставок

Uniper в пятницу запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, заявив, что с середины июня получил только 40% контрактных объемов газа от "Газпрома", из-за чего серьезно пострадал. Запрос сделан после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации финансов компаний критической энергетической инфраструктуры.

"Что касается вопроса о нарушении контракта, если мы говорим о "Газпроме", то могу сказать, что это одно из самых больших разочарований. Некоторые из вас знают, что после того, как началась война на Украине, я защищал "Газпром" как надежного партнера, наше деловое партнерство насчитает многие годы…. Тот факт, что сейчас имеется такое длительное прерывание поставок или сокращение поставок — это большое разочарование для меня, и глава "Газпрома" знает это. Это большое бремя для нашего партнерства, и я не говорю здесь о юридических последствиях, я говорю только о том, что связывает две компании более 15 лет. Конечно, мы рассматриваем все возможные опции, юридические тоже, но это то, что нельзя рассматривать как целесообразное в этой ситуации", — заявил Маубах журналистам.

Он отметил, что компания запрашивала "Газпром", почему поставки сократились с 14 июня. "Это предприятие — это мировое предприятие, оно стоит в одном ряду с ExxonMobil, Saudi Aramco, Qatargas, Equinor. И эта компания не может мне объяснить, почему спустя уже три недели одна единственная турбина привела к тому, что через "Северный поток" поступает только 40% прежнего объема. Это со стороны мирового концерна, который вложил значительные усилия, чтобы быть высоконадежным поставщиком природного газа, я считаю неубедительным", — заявил Маубах.

"Газпром" снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляют 40% мощности газопровода.

Глава Uniper добавил, что компания находится в регулярном контакте с российской стороной, ожидая получить информацию о возобновлении полной прокачки газа. "Мы находимся в переговорах с "Газпромом" об этом, мы даем четко понять, что мы считаем это нарушением контрактов на поставки", — заявил Маубах, отметив, что лично поддерживает контакт с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Когда я хочу поговорить с Миллером, то он готов к этому", — сказал он.