БРЮССЕЛЬ, 8 июл — ПРАЙМ. Германия рискует остаться без газа, если не начнет переговоры с другими странами Евросоюза и не получит их разрешение на возврат в Россию газовой турбины для трубопровода "Северный поток", отправленной ранее на ремонт в Канаду, считает профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари. Германия увидела позитивные сигналы по турбинам для "Северного потока"

"Санкции являются результатом решения, принятого Евросоюзом, поэтому Германия должна получить от Европейского совета единодушное разрешение вернуть турбину, экспорт которой теоретически запрещён для всех государств-членов… Это действительно серьёзная проблема для Евросоюза и особенно для Германии, которая критически зависит от газа, поставляемого по российскому трубопроводу "Северный поток — 1", — сказал Фурфари РИА Новости.

Учитывая, что Канада уже месяц не возвращает направленную на ремонт газовую турбину, так как её экспорт запрещен после введения санкций, Германия находится в сложном положении, особенно на фоне сокращения Россией поставок по "Северному потоку 1" на 60%, отмечает профессор.

Ответные меры со стороны России не позволяют Германии пополнить запасы газа до зимы и избежать нормированного распределения энергии между населением и компаниями на фоне её нехватки, выразил мнение эксперт.

Он добавил, что сильнее всего вводимые Европой и США антироссийские санкции наносят ущерб западной экономике, однако страны ЕС не могут этого признать, поэтому ожидать ослабления санкций в ближайшем будущем не стоит.

"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.