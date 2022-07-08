МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на самый популярный в Узбекистане бензин Аи-80 выросли на внутреннем рынке страны на 13% из-за снижения импортных поставок высокооктановых марок топлива, сообщает в пятницу пресс-служба АО "Узбекнефтегаз". Росстат в июне зафиксировал падение цены на бензин

"В последние дни наблюдается рост спроса на автобензин марки Аи-80, так как уменьшается завоз высокооктанового автобензина предприятиями-импортерами", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".

По данным компании, на частных АЗС стоимость бензина АИ-80 выросла с 6,8 тысячи сумов (0,62 доллара) до 7-7,7 тысячи сумов (0,64 – 0,7 доллара) за литр. Таким образом, рост составил от 3% до 13%.

По расчетам компании, 65% владельцев автотранспорта в Узбекистане обеспечиваются бензином Аи-80, произведенным предприятиями "Узбекнефтегаза", остальные – "другими производителями и поставщиками".

По данным официальной статистики, по итогам 2021 года Узбекистан в 1,4 раза увеличил импорт бензина до 341,5 миллиона литров, более половины из этих объемов приходится на топливо из России (172,5 миллиона литров).

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов республики составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость.