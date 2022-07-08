МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Канада и Германия близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода "Северный поток", ранее отправленную на ремонт в Канаду, пишет в пятницу газета Globe and Mail со ссылкой на неназванного представителя канадской администрации. В Узбекистане цены на бензин Аи-80 выросли на 13%

Согласно публикации, Канада и Германия на данном этапе ведут переговоры с Украиной, которая выступает против возвращения турбины в Россию. Положительное решение по данному вопросу, указывает источник, может быть принято "в ближайшие несколько дней", в то же время отмечая, что для такого исхода всем сторонам переговоров "еще многое предстоит сделать".

По мнению официальной Оттавы, Россия располагает "еще одной дополнительной турбиной, которую она может ввести эксплуатацию", однако не делает этого "в целях оказания экономического давления на Европу". Возврат российской турбины призван во многом "устранить этот рычаг давления", указывает источник газеты.

"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.