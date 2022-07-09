МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер заявила, что правительство Канады находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества по вопросу возврата турбины Siemens для "Северного потока", пишет Globe and Mail. Канаде предложили отправить турбину для "Северного потока" в Германию

Посол отметила: "Несмотря на поддержку санкций, мы считаем, что не должны принимать санкции, которые навредят нам больше, чем России".

При этом первый секретарь посольства Украины Оксана Кизима выразила надежду, что канадское правительство "обеспечит полную неприкосновенность нынешнего режима санкций".